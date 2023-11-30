В Кремле назвали день проведения прямой линии и пресс-конференции с Путиным

Москва. Прямая линия и пресс-конференция по итогам года Владимира Путина пройдет 14 декабря. Об этом 30 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Как уже сообщалось, оба мероприятия будут объединены, вопросы смогут задать как представители СМИ, так и рядовые граждане. О месте проведения прямой линии будет объявлено дополнительно.

Отправить свои вопросы Путину можно по бесплатному номеру 8800-200-40-40, или же через бесплатное СМС-сообщение на номер 0440. Также вопрос можно оставить на сайте Москва-Путину.ру.

Помимо телеканалов, радиостанций, новостных агентств, сайтов и печатных изданий, в мероприятии будут участвовать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».