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В Кремле назвали день проведения прямой линии и пресс-конференции с Путиным

13:56, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Кремле назвали день проведения прямой линии и пресс-конференции с Путиным
13:56, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#власть\n#политика\n#Дмитрий Песков\n#Кремль\n#прямая линия\n#СМИ\n#Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
161
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Вопросы президенту можно задать бесплатно по номеру 8800-200-40-40, или СМС-сообщением на номер 0440.

Москва. Прямая линия и пресс-конференция по итогам года Владимира Путина пройдет 14 декабря. Об этом 30 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Как уже сообщалось, оба мероприятия будут объединены, вопросы смогут задать как представители СМИ, так и рядовые граждане. О месте проведения прямой линии будет объявлено дополнительно.

Отправить свои вопросы Путину можно по бесплатному номеру 8800-200-40-40, или же через бесплатное СМС-сообщение на номер 0440. Также вопрос можно оставить на сайте Москва-Путину.ру.

Помимо телеканалов, радиостанций, новостных агентств, сайтов и печатных изданий, в мероприятии будут участвовать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

13:56, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
161
0
#власть\n#политика\n#Дмитрий Песков\n#Кремль\n#прямая линия\n#СМИ\n#Владимир Путин