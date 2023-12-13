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В Москве нашли тело ведущей радио «Маяк» Людмилы Швецовой

12:52, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Москве нашли тело ведущей радио «Маяк» Людмилы Швецовой
12:52, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Москва\n#журналисты\n#радио\n#Маяк\n#СМИ\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
191
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Стаж работы журналистки превышал полвека.

Москва. Знаменитую журналистку и радиоведущую Людмилу Швецову нашли мертвой в ее московской квартире. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, тело 82-летней женщины обнаружил 11 декабря ее сын. Причиной смерти Людмилы Швецовой назвали острую сердечную недостаточность.

Людмила Швецова проработала в советских и российских СМИ больше полувека. На радио «Маяк» пришла в конце 80-х годов, была там старшим редактором. Статьи Швецовой печатались в журналах «Кругозор», «Огонек», «Крестьянка». Занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственная в мире женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе.

12:52, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Москва\n#журналисты\n#радио\n#Маяк\n#СМИ\n#смерть\n#некролог