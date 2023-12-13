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Скончался автор «Бандитского Петербурга» и основатель Фонтанки.ру Андрей Константинов

16:26, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Скончался автор «Бандитского Петербурга» и основатель Фонтанки.ру Андрей Константинов
16:26, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Санкт-Петербург\n#журналисты\n#писатель\n#книги\n#СМИ\n#смерть\n#некролог
Фото: pxhere.com
18
0

Писателю и журналисту было 60 лет.

Санкт-Петербург. На 61 году жизни умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов (Баконин). Об этом пишут «Известия».

Причины смерти не называются, но отмечается, что в последний год Константинов перенес тяжелую болезнь. Дату и место похорон писателя и журналиста назначат позднее.

Андрей Константинов возглавлял «Агентство журналистских расследований», был основателем новостного сайта Фонтанка.ру и ряда других интернет-проектов, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Также он является автором романов «Адвокат» и «Журналист», по которым был снят сериал «Бандитский Петербург». 

16:26, 13 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Санкт-Петербург\n#журналисты\n#писатель\n#книги\n#СМИ\n#смерть\n#некролог