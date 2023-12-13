Скончался автор «Бандитского Петербурга» и основатель Фонтанки.ру Андрей Константинов

Санкт-Петербург. На 61 году жизни умер автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов (Баконин). Об этом пишут «Известия».

Причины смерти не называются, но отмечается, что в последний год Константинов перенес тяжелую болезнь. Дату и место похорон писателя и журналиста назначат позднее.

Андрей Константинов возглавлял «Агентство журналистских расследований», был основателем новостного сайта Фонтанка.ру и ряда других интернет-проектов, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. Также он является автором романов «Адвокат» и «Журналист», по которым был снят сериал «Бандитский Петербург».