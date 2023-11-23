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Мыши на боевых позициях грозят оставить ВСУ без интернета

16:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Мыши на боевых позициях грозят оставить ВСУ без интернета
16:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
251
0
#Украина\n#военные\n#конфликт\n#СМИ\n#интернет\n#связь\n#животные\n#вредители\n#мыши
Фото: pxhere.com
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Животные атакуют кабели связи.

Киев. Украина. Расплодившиеся в окопах мыши начали представлять опасность для солдат Вооруженных сил Украины. Зверьки перегрызают электропроводку и кабели интернет-связи, пишет «Российская газета» со ссылкой на Japan Times.

От активности грызунов страдают терминалы спутникового интернета Starlink, используемого для разведки и наведения высокоточного оружия, пожаловался японскому изданию командир одного из подразделений ВСУ. А солдаты рассказали, что нашествие мышей на боевые позиции началось в 2023 году, раньше их было немного. 

Вероятно, животные перебрались в украинские окопы из разоренных и брошенных хозяевами домов. Зверьки ищут еду и теплый кров. Попытки избавиться от незваных гостей при помощи липких ловушек успеха не приносят.

Напомним, в конце октября мышь атаковала позиции ВСУ на борту российского боевого дрона.

16:09, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
251
0
#Украина\n#военные\n#конфликт\n#СМИ\n#интернет\n#связь\n#животные\n#вредители\n#мыши