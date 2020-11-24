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Трамп распорядился начать приготовления к передаче власти Байдену

10:24, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Трамп распорядился начать приготовления к передаче власти Байдену
10:24, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#политика\n#выборы\n#США\n#власть\n#Пентагон\n#президент\n#Дональд Трамп
Фото: vk.com rt_russian
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В то же время пока президент США отрицает свой проигрыш на выборах.

Вашингтон. США. Дональд Трамп рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) начать подготовку к передаче власти Джо Байдену. Об этом действующий президент США написал в своем аккаунте в Twitter, сообщает «Интерфакс».

«Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию. (...) Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA», - приводит агентство слова американского лидера.

Тем не менее, об отказе от борьбы за президентское кресло Трамп пока не заявил. Напротив, по его словам, итоги выборов будут оспорены в суде.

Между тем уже Байден назвал первые имена сотрудников своей администрации. О готовности начать передачу президентских полномочий новому руководителю заявили также в Пентагоне. Кроме того, недавно суд в Пенсильвании отклонил без права апелляции иск команды Трампа о признании недействительными части бюллетеней, поданных в этом штате.

10:24, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
40
0
#политика\n#выборы\n#США\n#власть\n#Пентагон\n#президент\n#Дональд Трамп