Суд Пенсильвании отклонил иск Дональда Трампа о нарушениях на выборах президента США

Действующий президент всё ещё не признаёт итогов выборов.

Уильямспорт. США. Окружной суд в Пенсильвании не нашёл оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах в США. Об этом сообщил «Интерфакс».

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте признал аргументы команды Дональда Трампа, инициировавшей иск, «безосновательными и спекулятивными». Судья подчеркнул, что не вправе лишать права голоса «даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан».

Также в решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонён «без права повторной подачи».

Напомним, голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. При том, что большинство голосов подсчитано, официальные результаты объявят позднее. СМИ объявили о победе Байдена. Он сам также назвал себя избранным президентом США. С победой его поздравили многие мировые лидеры. Трамп итоги выборов не признаёт.