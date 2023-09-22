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На аукционе в Шанхае продадут рукопись Эйнштейна

14:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На аукционе в Шанхае продадут рукопись Эйнштейна
14:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Китай\n#наука\n#ученые\n#Эйнштейн\n#раритет\n#аукцион
Фото: pxhere.com
16
0

Лот представляет собой рукопись статьи ученого для американского журнала.

Шанхай. КНР. Рукопись Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Шанхае. Торги назначены на 23 сентября, передает «МИР 24».

За 14 страниц организаторы предполагают выручить от 7 до 10 млн юаней (от почти 92 до более чем 130 млн рублей). Лот является черновиком статьи для американской газеты New York Times. 

В ней физик попытался просто и доходчиво выразить суть специальной и общей теории относительности. Текст датируется 1929 годом. При этом Эйнштейн писал по-немецки. В тот период он жил еще в Германии, на последней странице есть автограф и берлинский адрес квартиры ученого.

Напомним, в 2021 году записка Эйнштейна со знаменитой формулой E=mc2 ушла с молотка за 1,2 млн долларов США.

14:29, 22 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Китай\n#наука\n#ученые\n#Эйнштейн\n#раритет\n#аукцион