На аукционе в Шанхае продадут рукопись Эйнштейна

Шанхай. КНР. Рукопись Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Шанхае. Торги назначены на 23 сентября, передает «МИР 24».

За 14 страниц организаторы предполагают выручить от 7 до 10 млн юаней (от почти 92 до более чем 130 млн рублей). Лот является черновиком статьи для американской газеты New York Times.

В ней физик попытался просто и доходчиво выразить суть специальной и общей теории относительности. Текст датируется 1929 годом. При этом Эйнштейн писал по-немецки. В тот период он жил еще в Германии, на последней странице есть автограф и берлинский адрес квартиры ученого.

Напомним, в 2021 году записка Эйнштейна со знаменитой формулой E=mc2 ушла с молотка за 1,2 млн долларов США.