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Удмуртии не удалось привлечь кредит в 1,2 млрд рублей из-за отсутствия желающих его дать

15:50, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртии не удалось привлечь кредит в 1,2 млрд рублей из-за отсутствия желающих его дать
15:50, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредит\n#аукцион
Фото: ИА «Сусанин»
142
0

Средства планировалось направить на финансирование дефицита и погашение долгов республики.

Ижевск. Удмуртия. Министерству финансов Удмуртской Республики не удалось привлечь кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей. Аукцион признали несостоявшимся. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Планировалось взять эту сумму на 1 год под 16% годовых. Деньги должны были пойти финансирование дефицита и погашение долговых обязательств республики. Однако на аукцион не поступило ни одной заявки от желающих предоставить кредит.

Напомним, по состоянию на 1 ноября госдолг Удмуртии составлял 68 млрд 452 млн рублей, что на 3 млрд 317 млн рублей ниже, чем в октябре.

15:50, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кредит\n#аукцион