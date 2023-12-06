Удмуртии не удалось привлечь кредит в 1,2 млрд рублей из-за отсутствия желающих его дать

Ижевск. Удмуртия. Министерству финансов Удмуртской Республики не удалось привлечь кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей. Аукцион признали несостоявшимся. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Планировалось взять эту сумму на 1 год под 16% годовых. Деньги должны были пойти финансирование дефицита и погашение долговых обязательств республики. Однако на аукцион не поступило ни одной заявки от желающих предоставить кредит.

Напомним, по состоянию на 1 ноября госдолг Удмуртии составлял 68 млрд 452 млн рублей, что на 3 млрд 317 млн рублей ниже, чем в октябре.