Письмо с формулой Эйнштейна продали за 1,2 млн долларов

Экземпляр широкая публика увидела впервые.

Написанную от руки формулу Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии продали с аукциона более чем за 1,2 млн долларов. Об этом пишет Российская Газета

Письмо физика содержит одну из известнейших формул в мире: E=mc2. Стартовая цена составила 400 тыс. долларов. Экзмепляр был представлен публике впервые, говорит издание со ссылкой на РИА Новости. Имя покупателя не сообщается.

Отмечается, что современности известны лишь 4 копии этой формулы, написанные самим лауреатом Нобелевской премии, физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном.