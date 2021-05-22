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Письмо с формулой Эйнштейна продали за 1,2 млн долларов

12:10, 22 мая, 2021
Анна Торхова
Письмо с формулой Эйнштейна продали за 1,2 млн долларов
12:10, 22 мая, 2021
Анна Торхова
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#физика\n#Эйнштейн\n#аукцион
Фото: pixabay.com
191
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Экземпляр широкая публика увидела впервые.

Написанную от руки формулу Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии продали с аукциона более чем за 1,2 млн долларов. Об этом пишет Российская Газета
Письмо физика содержит одну из известнейших формул в мире: E=mc2. Стартовая цена составила 400 тыс. долларов. Экзмепляр был представлен публике впервые, говорит издание со ссылкой на РИА Новости. Имя покупателя не сообщается. 
Отмечается, что современности известны лишь 4 копии этой формулы, написанные самим лауреатом Нобелевской премии, физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном. 
12:10, 22 мая, 2021
Анна Торхова
191
0
#физика\n#Эйнштейн\n#аукцион