Британские СМИ узнали о поставках негодной партии бронемашин за 5 млрд долларов

Всего было заказано около 600 единиц этой техники.



Лондон. Великобритания. Крупная партия новых бронемашин Ajax, заказанных для британской армии за 5 млрд долларов США (366,1 млрд рублей), оказалась почти непригодной для использования. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на Daily Telegraph.

По данным, просочившимся в прессу из правительственного доклада, солдаты, ездившие на новой технике, жаловались на отеки суставов и постоянный шум в ушах. Из-за сильной вибрации из БМП невозможно было вести стрельбу.

Максимальное время пребывания экипажа в машине пришлось сократить до полутора часов, а скорость – до 32 км/час, то есть вдвое ниже технически возможной. В итоге с ноября 2020 года от эксплуатации Ajax пришлось отказаться.

Как рассказал агентству информированный источник, несмотря на явный провал программы обновления парка БМП, командование британской армии не хочет признавать очевидное и пребывает в замешательстве.

Проект Ajax был принят в 2010 году. Предполагалось поставить в войска до 2025 года 589 машин в 6 комплектациях. Первые БМП поступили в армию в 2019 году.