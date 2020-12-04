Коала проникла в дом и залезла на рождественскую елку в Австралии

Животное пыталось «пообедать» искусственной хвоей пластикового дерева.



Аделаида. Австралия. Необычный гость пожаловал в дом семьи Маккормик из штата Южная Австралия. В отсутствие людей на рождественскую елку взобралась дикая коала, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

Забавный случай произошел 2 декабря. Как рассказала хозяйка дома Аманда Маккормик, семья покинула жилье примерно на 3 часа. Перед уходом во двор выпустили пса и заперли заднюю дверь. По возвращении жильцы были озадачены поведением четвероного сторожа. Едва собаку пустили в дом, она сразу побежала к елке и стала тревожно принюхиваться.

Каково же было удивление хозяев, когда на елке они увидели коалу! Животное пыталось жевать искусственную хвою. При этом «сумчатый медведь» немного запутался в гирлянде с лампочками.

Аманда позвонила на горячую линию в организацию, которая занимается спасением коал. Там ей не сразу поверили, но в итоге все же отправили специалистов. Те распутали животное и сняли с елки, несмотря на грозное ворчание. Затем коалу выпустили на дерево рядом с домом.