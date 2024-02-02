Весна будет ранней: прогноз дал знаменитый сурок-предсказатель Фил

Панксатони. США. Традиционное ежегодное гадание о погоде провели в американском городке Панксатони (штат Пенсильвания). Согласно прогнозу от знаменитого сурка Фила, весна будет ранней, пишет Лента.ру со ссылкой на USA Today.

Четвероногий предсказатель не увидел свою тень – это сулит ранний приход тепла в 2024 году, заявили организаторы шоу.

День сурка в Панксатони празднуют с 1887 года. Раннюю весну грызун предсказывает редко – нынче это случилось в 19-й раз. Перед этим благоприятный прогноз на скорое потепление Фил давал в 2020 году. Правда, пророчества зверька сбываются всего лишь в 39% случаев, подсчитали специалисты.

Напомним, традиция узнавать 2 февраля погоду на предстоящую весну по поведению сурка распространена в США и Канаде. Грызуна вытаскивают из норы, и смотрят, не испугается ли он своей тени. Если сурок ведет себя спокойно, весна будет ранней. Если же он убежит обратно в гнездо, то зима будет затяжной. Мировую известность этот обычай получил после выхода на экраны в 1993 году фильма «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.