Группу попугаев из британского зоопарка хотят отучить от нецензурных выражений

Лондон. Великобритания. Отбить охоту ругаться матом у африканских серых попугаев решили в одном из зоопарков на востоке Англии. Дурные манеры замечены у восьми птиц, передает «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Пернатых будут перевоспитывать в коллективе – их переведут на жительство в стаю сородичей, сквернословием не увлекающихся. Она насчитывает 92 особи.

Как рассказал исполнительный директор парка Стив Николс, шестеро попугаев ругаются мужскими голосами, двое – женскими. Возможно, они копируют не только слова, но и особенности речи своих «учителей», обусловленные их полом.

Орнитологи надеются, что смена окружения поможет птицам забыть ненормативную лексику. В то же время есть риск, что результат окажется прямо противоположным – новые члены стаи научат выражаться остальных. А в этом случае в вольер нельзя будет водить на экскурсии детей.