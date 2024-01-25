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Группу попугаев из британского зоопарка хотят отучить от нецензурных выражений

15:18, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Группу попугаев из британского зоопарка хотят отучить от нецензурных выражений
15:18, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Великобритания\n#зоопарк\n#птицы\n#воспитание\n#курьезы\n#скандалы\n#нецензурная лексика
Фото: pxhere.com
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Птиц отправят на воспитание в стаю, в которой не принято ругаться.

Лондон. Великобритания. Отбить охоту ругаться матом у африканских серых попугаев решили в одном из зоопарков на востоке Англии. Дурные манеры замечены у восьми птиц, передает «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Пернатых будут перевоспитывать в коллективе – их переведут на жительство в стаю сородичей, сквернословием не увлекающихся. Она насчитывает 92 особи.

Как рассказал исполнительный директор парка Стив Николс, шестеро попугаев ругаются мужскими голосами, двое – женскими. Возможно, они копируют не только слова, но и особенности речи своих «учителей», обусловленные их полом.

Орнитологи надеются, что смена окружения поможет птицам забыть ненормативную лексику. В то же время есть риск, что результат окажется прямо противоположным – новые члены стаи научат выражаться остальных. А в этом случае в вольер нельзя будет водить на экскурсии детей.

15:18, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Великобритания\n#зоопарк\n#птицы\n#воспитание\n#курьезы\n#скандалы\n#нецензурная лексика