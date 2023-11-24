Дамы легкого поведения расчистили от снега участок федеральной трассы под Москвой

Москва. На обочине федеральной трассы М-7 под Москвой заметили женщин, убирающих лопатами снег. Поскольку обычно в этом месте дежурят в ожидании клиентов проститутки, очевидцы предположили, что расчисткой занялись представительницы именно этой «профессии», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Что там в Москве?»

Вероятно, дамы решили устроить «субботник», чтобы клиентам было удобнее парковаться. Под фотографиями с места события появилось много комментариев.

«Работницы ЖКХ с низкой социальной ответственностью», «Клиентоориентированные», «Спецовку хоть выдали бы. Холодно же», — приводит издание наиболее остроумные высказывания пользователей.

Добавим, трасса М-7 «Волга» соединяет Москву с Казанью и Уфой через Владимир и Нижний Новгород.