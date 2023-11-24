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Дамы легкого поведения расчистили от снега участок федеральной трассы под Москвой

14:33, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Дамы легкого поведения расчистили от снега участок федеральной трассы под Москвой
14:33, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
312
0
#Москва\n#снег\n#дороги\n#М-7\n#уборка снега\n#субботник\n#проститутки\n#курьезы
Фото: pxhere.com
312
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Фотографии необычного «субботника» появились в Telegram-каналах.

Москва. На обочине федеральной трассы М-7 под Москвой заметили женщин, убирающих лопатами снег. Поскольку обычно в этом месте дежурят в ожидании клиентов проститутки, очевидцы предположили, что расчисткой занялись представительницы именно этой «профессии», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Что там в Москве?»

Вероятно, дамы решили устроить «субботник», чтобы клиентам было удобнее парковаться. Под фотографиями с места события появилось много комментариев. 

«Работницы ЖКХ с низкой социальной ответственностью», «Клиентоориентированные», «Спецовку хоть выдали бы. Холодно же», — приводит издание наиболее остроумные высказывания пользователей.

Добавим, трасса М-7 «Волга» соединяет Москву с Казанью и Уфой через Владимир и Нижний Новгород.

14:33, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
312
0
#Москва\n#снег\n#дороги\n#М-7\n#уборка снега\n#субботник\n#проститутки\n#курьезы