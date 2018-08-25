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США заявили о готовности нанести новый удар по Сирии

10:45, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:45, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#США\n#Сирия\n#война
Фото: pixabay.com
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Отказаться от вмешательства в дела других стран американцы не захотели.

США. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в ходе встречи секретарю российского совбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести по сирийским правительственным силам новый, ещё более мощный удар. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство «Блумберг». 

По словам источников агентства, американские власти утверждают, что у них есть информация о возможности применения сирийской армией химоружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики, на что США готовы «ответить еще более мощными военными действиями», чем ранее.

«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения», - сказал Патрушев.

По его словам, в ответ Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран. «Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», - добавил Патрушев.

Болтон, в свою очередь, заявил, что обсуждал на встрече с Патрушевым конфликт в Сирии. Он отметил, что между Россией и США «сохраняются разногласия», но на переговорах был достигнут прогресс по ряду тем.

«Мы обсуждали вопрос иранских войск в Сирии, как регулярных, так и нерегулярных. Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы вернулись в Иран. Это позиция, которую, я думаю, президент Владимир Путин разделил бы. Этого нелегко достигнуть. Мы обсуждали различные пути, с помощью которых это можно осуществить при помощи ряда шагов», - заявил Болтон.

Напомним, ранее США, Великобритания и Франция в заявлении по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте призвали сторонников президента Сирии Башара Асада использовать свое влияние, чтобы прекратить бесконтрольное использование химического оружия в мире. Министерство иностранных дел России в ответ на это заявление призвало «псевдорадетелей» интересов Сирии перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

10:45, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
179
0
#безопасность\n#США\n#Сирия\n#война

 

 

 


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