Число посетителей ограничили до 2 тыс. человек в день.

Китай. Крупнейший в мире радиотелескоп расположенный в Китае открыли для бесплатного посещения туристами. Об этом пишет Lenta.ru.

Число посетителей ограничивается 2 тыс. человек в день. Как отмечают китайские журналисты, FAST считается самым чувствительным радиотелескопом в мире и может засечь сигнал мобильного телефона на Луне.

«Чтобы предотвратить возможное вмешательство в работу устройства, туристам придется оставить у охраны объекта все свои гаджеты, включая сотовые телефоны и цифровые камеры», - пишет издание.

Радиотелескоп был введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Он расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Диаметр рефлектора радиотелескопа составляет 500 м, его площадь эквивалентна площади 30 футбольных полей. На создание FAST было потрачено порядка 180 млн долларов, строительство велось с 2011 года.