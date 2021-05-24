В Гонконге выложили рекордные деньги за бриллиант редкого оттенка

Покупатель участвовал в торгах удаленно.



Гонконг. КНР. 29 млн долларов США уплатили за пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» на аукционе в Гонконге. Масса камня составила 15,81 карата, пишет «Российская газета».

Покупатель держит свое имя в секрете. Однако известно, что он участвовал в торгах по телефону. Перекупить драгоценность пытался еще один толстосум, он боролся с победителем до последнего.

Как отметили в аукционном доме Christie's, «Сакура» является крупнейшим и самым дорогим среди известных пурпурно-розовых бриллиантов. Его оттенок является большой редкостью. Обычно подобные камни невелики, лишь 10% из них весят более 0,2 карат

В 2020 году в Женеве был продан крупнейший российский пурпурно-розовый бриллиант, названный «Призраком Розы». Его добыли в Якутии. Вес камня составил 14,83 карата, за него заплатили 26,6 млн долларов США.