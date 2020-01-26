20 человек погибли в результате землетрясения в Турции

Число пострадавших достигло 1015 человек.

Сивридж. Турция. В результате землетрясения возле турецкого города Сивридж погибло 20 человек, ещё тридцать числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «Российская газета».

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в провинции Элязыг. Толчки зафиксировали вечером 24 января, их эпицентр находился возле города Сивридж. Ситуация остаётся напряжённой. Сейсмологи насчитали 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4 баллов.

Жертвами бедствия стали 20 человек, 30 числятся пропавшими без вести, более тысячи пострадали. Разрушены здания и объекты инфраструктуры. Наблюдаются перебои с доставкой продовольствия и связью. Спасатели продолжают разбирать завалы. Не исключено, что число погибших может увеличиться.

По данным Геологической службы США толчки ощущались в Ираке, Сирии и Ливане.