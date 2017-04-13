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      В 2017 году появится первый летающий автомобиль

      11:29, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:29, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #выставка\n#автомобилисты\n#новые технологии\n#автомобиль
      Фото: twitter.com/lelandsk
      104
      0

      Уникальный аппарат представят на выставке в Монако 20 апреля.

      Словакия. Словацкая компания AeroMobil создала первый в мире летающий автомобиль Flying Car 3.0. Аппарат официально представят на выставке в Монако 20 апреля 2017 года, сообщает телеканал «360».

      В воздухе автомобиль преодолевает более 430 миль без дозаправки топлива, а по земле – более 300 миль.

      В ходе создания эффективного транспортного средства для личного пользования разработчики подвергали его многоразовым изменениям.

      Летающую машину создали с соблюдением всех пунктов административно-правовой базы автомобилей и самолетов. По словам представителей AeroMobil, использование аэромобиля не грозит никакими негативными последствиями.

      11:29, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #выставка\n#автомобилисты\n#новые технологии\n#автомобиль
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