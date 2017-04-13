В 2017 году появится первый летающий автомобиль

Уникальный аппарат представят на выставке в Монако 20 апреля.

Словакия. Словацкая компания AeroMobil создала первый в мире летающий автомобиль Flying Car 3.0. Аппарат официально представят на выставке в Монако 20 апреля 2017 года, сообщает телеканал «360».

В воздухе автомобиль преодолевает более 430 миль без дозаправки топлива, а по земле – более 300 миль.

В ходе создания эффективного транспортного средства для личного пользования разработчики подвергали его многоразовым изменениям.

Летающую машину создали с соблюдением всех пунктов административно-правовой базы автомобилей и самолетов. По словам представителей AeroMobil, использование аэромобиля не грозит никакими негативными последствиями.