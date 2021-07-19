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Англия отказалась от большинства антиковидных мер

11:41, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
Англия отказалась от большинства антиковидных мер
11:41, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
113
0
#коронавирус\n#ограничения\n#карантин\n#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#Великобритания
Фото: pixabay.com
113
0

Послабления вводятся и в других частях Соединенного Королевства.

Лондон. Великобритания. Власти Англии отменили почти все коронавирусные ограничения. С 19 июля в стране снова откроются пабы, и в них будут пускать без масок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

Также перестало быть обязательным социальное дистанцирование, переведенные на удаленку сотрудники могут вернуться в офисы.

Аналогичные меры реализуются и на других территориях Соединенного Королевства. Так, в Уэльсе некоторые антиковидные ограничения отменены с 17 июля. В Шотландии с 19 июля они будут значительно смягчены. Однако в этих регионах остается обязательным ношение масок в общественных местах и сохраняются нормы по количеству людей в помещениях. В Северной Ирландии послабления начнут действовать с 26 июля, окончательно с тем, что можно отменить, местные власти определяться 22 июля.

В Англии, кстати, власти не стали отменять 10-дневный карантин после посещения ряда неблагополучных по COVID-19 стран и самоизоляцию после контактов с заразившимися.

Отметим, 16 июля в Великобритании коронавирусом заболели более 50 тыс. человек, это произошло впервые за полгода. В то же время уровень смертности стал ниже – медики объясняют это высоким уровнем иммунизации, привито уже более двух третей взрослых британцев.

11:41, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
113
0
#коронавирус\n#ограничения\n#карантин\n#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#Великобритания