Англия отказалась от большинства антиковидных мер

Послабления вводятся и в других частях Соединенного Королевства.



Лондон. Великобритания. Власти Англии отменили почти все коронавирусные ограничения. С 19 июля в стране снова откроются пабы, и в них будут пускать без масок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

Также перестало быть обязательным социальное дистанцирование, переведенные на удаленку сотрудники могут вернуться в офисы.

Аналогичные меры реализуются и на других территориях Соединенного Королевства. Так, в Уэльсе некоторые антиковидные ограничения отменены с 17 июля. В Шотландии с 19 июля они будут значительно смягчены. Однако в этих регионах остается обязательным ношение масок в общественных местах и сохраняются нормы по количеству людей в помещениях. В Северной Ирландии послабления начнут действовать с 26 июля, окончательно с тем, что можно отменить, местные власти определяться 22 июля.

В Англии, кстати, власти не стали отменять 10-дневный карантин после посещения ряда неблагополучных по COVID-19 стран и самоизоляцию после контактов с заразившимися.

Отметим, 16 июля в Великобритании коронавирусом заболели более 50 тыс. человек, это произошло впервые за полгода. В то же время уровень смертности стал ниже – медики объясняют это высоким уровнем иммунизации, привито уже более двух третей взрослых британцев.