Архив неизвестных фото The Beatles обнаружили в Японии

Всего было найдено около 60 снимков.

Япония. Подборку неизвестных фотографий легендарной британской группы The Beatles нашли в Японии. Снимки были обнаружены в доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося 10 лет назад, пишут «Известия».

Раритетные фото нашел сын фотографа, разбирая вещи на рабочем месте отца. Всего в архиве около 60 фотографий, посвященных поездке «ливерпульской четверки» в Японию летом 1966 года.

Наибольшее количество кадров Абэ сделал на заключительном концерте The Beatles в Токио.

Презентация фотоальбома легендарной британской группы состоялась 16 июня, на японском телевидении. В продажу альбом с фотографиями поступит 18 июня.