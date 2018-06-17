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Архив неизвестных фото The Beatles обнаружили в Японии

10:50, 17 июня, 2018
10:50, 17 июня, 2018
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#культура\n#музыка\n#фотографии
Фото: grammy.com
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Всего было найдено около 60 снимков.

Япония. Подборку неизвестных фотографий легендарной британской группы The Beatles нашли в Японии. Снимки были обнаружены в доме известного японского фотографа Кацудзи Абэ, скончавшегося 10 лет назад, пишут «Известия».

Раритетные фото нашел сын фотографа, разбирая вещи на рабочем месте отца. Всего в архиве около 60 фотографий, посвященных поездке «ливерпульской четверки» в Японию летом 1966 года.

Наибольшее количество кадров Абэ сделал на заключительном концерте The Beatles в Токио.

Презентация фотоальбома легендарной британской группы состоялась 16 июня, на японском телевидении. В продажу альбом с фотографиями поступит 18 июня.

10:50, 17 июня, 2018
391
0
#культура\n#музыка\n#фотографии

 

 

 


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