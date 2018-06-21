Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

Анкара планирует возместить потерю 300 млн долларов.

Анкара. Турция. 22 товара из США будут обложены в Турции дополнительными пошлинами. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает RT.

Также он отметил, что пошлины вводятся на общую сумму 300 млн долларов.

Напомним, в среду, 20 июня Еврокомиссия объявила о введении пошлин в отношении американских товаров. Начиная с пятницы, 22 июня, на 25% подорожает ввоз в Евросоюз риса, апельсинового сока, арахисового масла, виски, сигарет и одежды из Соединённых Штатов на общую сумму 2,8 млрд долларов.

Ранее США по инициативе президента Дональда Трампа резко повысили пошлины на ввоз в страну импортных стали и алюминия.

Ответные меры на этот шаг ввел также Китай и анонсировала Россия.