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Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

16:13, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
16:13, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#политика\n#США\n#торговля\n#Турция\n#экспорт\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Анкара планирует возместить потерю 300 млн долларов.  

Анкара. Турция. 22 товара из США будут обложены в Турции дополнительными пошлинами. Об этом заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи, сообщает RT.

Также он отметил, что пошлины вводятся на общую сумму 300 млн долларов.   

Напомним, в среду, 20 июня Еврокомиссия объявила о введении пошлин в отношении американских товаров. Начиная с пятницы, 22 июня, на 25% подорожает ввоз в Евросоюз риса, апельсинового сока, арахисового масла, виски, сигарет и одежды из Соединённых Штатов на общую сумму 2,8 млрд долларов.     

Ранее США по инициативе президента Дональда Трампа резко повысили пошлины на ввоз в страну импортных стали и алюминия. 

Ответные меры на этот шаг ввел также Китай и анонсировала Россия.

16:13, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
315
0
#экономика\n#политика\n#США\n#торговля\n#Турция\n#экспорт\n#импорт

 

 

 


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