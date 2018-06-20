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Еврокомиссия ввела пошлины на американские товары в ответ на действия США

17:35, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
17:35, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#экономика\n#бизнес\n#США\n#Китай\n#Евросоюз\n#санкции\n#Россия\n#экспорт\n#металл\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Ограничительные меры начнут действовать с 22 июня.  

Брюссель. Бельгия. Руководящие органы ЕС нанесли ответный удар в развязанной США торговой войне со своими союзниками на континенте. На сайте Еврокомиссии обнародована информация об американских товарах, на которые будут наложены экономические санкции, пишет Газета.ру

Начиная с пятницы, 22 июня, Евросоюз введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и одежду на общую сумму 2,8 млрд долларов США.   

Оговаривается, что данные меры могут быть отменены в случае, если Вашингтон откажется от введенных ранее высоких пошлин на алюминий и сталь из Европы. 

Напомним, о планах ответить на протекционистские действия Вашингтона Брюссель предупредил в начале июня. Евросоюз намерен возместить 64 млрд евро, которые потеряет из-за введения пошлин США.   

Ранее Вашингтон повысил пошлины на металлы из Китая. В ответ Пекин тоже ввел пошлины – на 128 наименований американских товаров, поставляемых в КНР.

Добавим, в среду, 20 июня, были проанонсированы ответные меры России на введение с пошлин США на сталь и алюминий. На первом этапе Москва планирует компенсировать такими действиями свои потери в размере 93 млн долларов.

17:35, 20 июня, 2018
Евгений Кандаков
215
0
#экономика\n#бизнес\n#США\n#Китай\n#Евросоюз\n#санкции\n#Россия\n#экспорт\n#металл\n#импорт

 

 

 


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