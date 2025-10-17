Альметьевск. Республика Татарстан. Хоккеисты «Ижстали» проиграли выездной матч с командой «Нефтяник» из Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Игра прошла 16 октября в Татарстане. Хозяева открыли счёт на 14-й минуте. Во втором периоде хоккеисты «Нефтяника» увеличили своё преимущество ещё на два гола.

За пять минут до конца матча «сталевар» Андрей Ерофеев распечатал ворота соперника. Но когда на последней минуте «Ижсталь» сняла вратаря, шайба попала в пустые ворота. Матч завершился со счётом 4:1.

За всю игру «сталевары» выиграли 26 вбрасываний, совершили 40 бросков и получили 4 штрафа.

«Не скажу, что мы играли плохо, но недостаточно хорошо, чтобы зацепиться за игру. Повлияли индивидуальные ошибки <...>. Выезд был длинный, тяжелый. Три игры до этого мы выиграли, отдали много сил, эмоций. Вот я думаю, что чуть-чуть этого не хватило. Но, скажем так, тоже извлечем пользу из этого матча. Ребята все равно старались, трудились, пытались, этого не отнять», – прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Напомним, что в прошлом матче хоккеисты Ижевска обыграли соперников из Набережных Челнов.