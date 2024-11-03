Финансирование команды по хоккею с мячом «Знамя-Удмуртии» увеличили на 2,5 млн рублей

Воткинск. Удмуртия. Финансирование воткинской команды по хоккею с мячом «Знамя-Удмуртии» увеличили в этом сезоне на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Решение позволило спортсменам начать подготовку раньше, а также пригласить в команду новых игроков — в «Знамя-Удмуртии» перешли два защитника — Евгений Алтухов и Сергей Сазонов.

«Руководство клуба удовлетворено финансированием. Ищем возможности подписать коммерческих партнёров, которые поддержат клуб», — поделился глава Удмуртии Александр Бречалов.

Команда начнёт игровой сезон в декабре. Первые матчи спортсмены проведут на выезде, а дома они сыграют 12-13, 16-17 и 24-25 декабря. 6+