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Финансирование команды по хоккею с мячом «Знамя-Удмуртии» увеличили на 2,5 млн рублей

13:50, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Финансирование команды по хоккею с мячом «Знамя-Удмуртии» увеличили на 2,5 млн рублей
13:50, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Воткинск\n#хоккей
Источник фото: unsplash.com (Matthew Fournier)
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Это позволило пригласить в клуб новых игроков.

Воткинск. Удмуртия. Финансирование воткинской команды по хоккею с мячом «Знамя-Удмуртии» увеличили в этом сезоне на 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Решение позволило спортсменам начать подготовку раньше, а также пригласить в команду новых игроков — в «Знамя-Удмуртии» перешли два защитника — Евгений Алтухов и Сергей Сазонов.

«Руководство клуба удовлетворено финансированием. Ищем возможности подписать коммерческих партнёров, которые поддержат клуб», — поделился глава Удмуртии Александр Бречалов.   

Команда начнёт игровой сезон в декабре. Первые матчи спортсмены проведут на выезде, а дома они сыграют 12-13, 16-17 и 24-25 декабря. 6+

13:50, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Воткинск\n#хоккей