Кубок главы города по хоккею на валенках разыграли в Ижевске

Первое место в турнире заняла команда отцов лицея №41.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые прошел корпоративный кубок главы города по хоккею на валенках. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в розыгрыше приняли участие 12 команд. Среди них, как сборные крупных предприятий, так и представители школ.

Сначала хоккеисты сразились в группах, затем лучшие из них выли в плей-офф. 1 место и Кубок главы города получила команда отцов лицея №41. «Серебро» у команды отцов школы №24. На третьей строчке турнирной таблицы разместилась команда топ-менеджмента Ижевского механического завода.