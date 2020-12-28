Хоккеисты «Ижстали» обыграли команду «Лада» из Тольятти

Матч закончился со счетом 3:2.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли со счетом 3:2 команду «Лада» из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Ижевчане открыли счет на 9-й минуте матча, гол забил Максим Кутявин. В первом периоде «Ижсталь» в основном оборонялась, тому способствовали три удаления, «Лада» же избежала скамейки штрафников.

Во второй двадцатиминутке дубль оформил нападающий сталеваров Владимир Королев - 3:0. В третьем периоде хоккеисты «Ижстали» чуть не упустили победу. На 58-й минуте соперники из Тольятти закатили две шайбы в ворота ижевчан.

«Хорошая игра. Сегодня увидели то, что просили ребят делать: поменьше играть в своей зоне, меньше владеть шайбой у своих ворот и в средней зоне. В концовке потеряли концентрацию. Думаю, это произошло на фоне усталости – очень большая нагрузка выпадает на первые две пятерки», - отметил на послематчевой конференции главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов.

29 декабря сталевары сыграют с командой ЦСК ВВС.