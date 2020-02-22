Четыре спортсмена из Удмуртии вошли в состав молодежной сборной России по следж-хоккею

Проект «молодежки» запустили в этом году.

Ижевск. Удмуртия. Четырех спортсменов из Удмуртии включили в молодежную сборную России по следж-хоккею. Об этом сообщается в группе «Удмуртия» следж-хоккей» в соцсети Вконтакте.

В команду вошли: Игорь Козин, Артём Николаев, Михаил Пушин и Алексей Фёдоров.

Как сообщается на сайте детской следж-хоккейной лиги, проект «молодежки» запустили в 2020 году. В сборную войдут игроки от 14 до 20 лет из детских и взрослых клубов. Ближайшая игра новой команды состоится 11-17 мая в Лас-Вегасе. Молодежная сборная России примет участие в первом Международном Кубке мира по адаптивному хоккею.