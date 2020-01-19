Хоккеисты «Ижстали» проиграли на выезде новокузнецкому «Металлургу»

Итог матча – 5:0 в пользу новокузнецкого клуба.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» «всухую» проиграли на выезде новокузнецкому «Металлургу». Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

Матч состоялся в воскресенье, 19 января. Хозяева доминировали на льду. В конце первого периода лучший бомбардир ВХЛ Максим Кицын пробил оборону «сталеваров». Во втором и третьем периодах игрокам «Металлурга» удалось забросить еще по две шайбы.

Ижевчанам так и не удалось «размочить» счет. Итог матча – 5:0 в пользу новокузнецкого клуба.

«Матч нашей командой был провален. Проведем глубокий анализ, почему так. Вроде как работать – работали, но голова отсутствовала. Поймем, выясним и будем двигаться дальше. Наверное, это был наш худший матч за два с половиной месяца», – отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.