В Ижевске появится Центр истории городского спорта

Учреждение создадут в январе 2020 года.
Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев постановил создать МБУ «Центр истории спорта города» (ЦИС). Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Целью ЦИС буде популяризация физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, с помощью патриотического и нравственного воспитания. Балансовая стоимость Центра составляет 1,89 млн рублей, из них 1,11 млн рублей — это стоимость помещения площадью 375,4 квадратных метров на первом этаже дома на улице Удмуртской, 267/2.