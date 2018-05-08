Об этом сообщается на официальном сайте «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. 12 хоккеистов получили от «Ижстали» квалификационные предложения. Об этом сообщается на официальном сайте «сталеваров».

Среди игроков вратарь Филипп Долганов, защитники Алексей Виноградов, Михаил Дыньков, Клим Мерзляков; нападающие Алексей Баженов, Станислав Кучкин, Валентин Макаров, Евгений Никифоров, Илья Николаев, Константин Рыжов, Руслан Семакин, Кирилл Шмурыгин.

«Согласно регламенту, хоккеистам предложены контракты сроком на два года», - говорится в сообщении.