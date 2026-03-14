Сарапул. Удмуртия. После обращения жителей села Уральский Сарапульского района в прокуратуру суд обязал организовать систему водоотведения в населенном пункте. Информация опубликована на сайте Прокуратуры УР.

Ранее прокуратура Сарапульского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Было установлено, что канализационные сети находятся в ветхом состоянии, проходящие очистку стоки не соответствуют нормативным требованиям, а канализационно-насосная станция не работает.

Сарапульский районный суд принял исковое заявление о возложении на районные органы исполнительной власти обязанность организовать водоотведение. Требования надзорного ведомства суд полностью удовлетворил.