Сарапульский суд обязал запустить систему водоотведения в селе Уральский

15:48, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Сарапульский суд обязал запустить систему водоотведения в селе Уральский
15:48, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#канализация\n#водопровод\n#Сарапульский район
Источник фото: ИА "Сусанин"
Перед этим местные жители направили обращение в прокуратуру.

Сарапул. Удмуртия. После обращения жителей села Уральский Сарапульского района в прокуратуру суд обязал организовать систему водоотведения в населенном пункте. Информация опубликована на сайте Прокуратуры УР.  

Ранее прокуратура Сарапульского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Было установлено, что канализационные сети находятся в ветхом состоянии, проходящие очистку стоки не соответствуют нормативным требованиям, а канализационно-насосная станция не работает.

Сарапульский районный суд принял исковое заявление о возложении на районные органы исполнительной власти обязанность организовать водоотведение. Требования надзорного ведомства суд полностью удовлетворил.

 

15:48, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#канализация\n#водопровод\n#Сарапульский район