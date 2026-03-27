Новая птицефабрика в Удмуртии мощностью почти в полмиллиарда яиц в год заработает 1 июля

12:05, 27 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Сарапульский район\n#птицефабрика
Источник фото: администрация Сарапульского района УР
Рядом также возводят жилые дома для сотрудников предприятия.

Юрино. Удмуртия. Глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов проинспектировал ход строительства новой птицефабрики в Юрино. Об этом он сообщил в соцсетях.

«В Юрино завершается строительство птицефабрики яичного направления. 1 июля уже начнёт работу первая очередь. Сейчас ведётся монтаж оборудования и приём на работу сотрудников», — написал глава района.

Напомним, для сотрудников птицефабрики здесь же построят 40 домов общей стоимостью 226,8 млн рублей. 

Новую птицефабрику начали строить в декабре 2024 года. Строят её по инвестпроекту, который предполагает возведение двух филиалов ООО «Птицефабрика «Вараксино», проектная мощность которых составит 157 млн и 340 млн штук яйца в год.

