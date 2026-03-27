Рядом также возводят жилые дома для сотрудников предприятия.
Юрино. Удмуртия. Глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов проинспектировал ход строительства новой птицефабрики в Юрино. Об этом он сообщил в соцсетях.
«В Юрино завершается строительство птицефабрики яичного направления. 1 июля уже начнёт работу первая очередь. Сейчас ведётся монтаж оборудования и приём на работу сотрудников», — написал глава района.
Напомним, для сотрудников птицефабрики здесь же построят 40 домов общей стоимостью 226,8 млн рублей.
Новую птицефабрику начали строить в декабре 2024 года. Строят её по инвестпроекту, который предполагает возведение двух филиалов ООО «Птицефабрика «Вараксино», проектная мощность которых составит 157 млн и 340 млн штук яйца в год.
