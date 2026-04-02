Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники полиции задержали директора одной из сельских школ. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, даму-руководителя заподозрили в превышении должностных полномочий.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Сарапульский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана директор сельской школы Сарапульского района», — говорится в сообщении.

Стражи правопорядка установили, что подозреваемая требовала и получала от сотрудников школы деньги — часть их зарплат и премий. Эти средства переводились на расчётные счета, принадлежавшие фигурантке и её родственникам.

В СУ СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Отметим, что за данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов УР, речь идёт о руководителе Нечкинской школы. Обвиняемая пояснила, что вину в инкриминируемых преступлениях признает частично. Суд отправил её на два месяца под домашний арест.