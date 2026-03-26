Сигаево. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии стартовал приём заявок на участие в конкурсе для получения единовременной выплаты учителям, принимаемым на работу по программе «Муниципальный учитель» (18+). Как сообщил в соцсетях глава района Айдар Шарафутдинов, приём заявок продлится до 29 апреля. Главные условия:

- возраст до 45 лет включительно;

- наличие среднего или высшего образования;

- трудоустройство в образовательное учреждение Сарапульского района;

- отработать в течение 5 лет.

Перечень вакансий с размером выплаты в 1 млн рублей:

- учитель математики (Дулесовская школа);

- учитель английского языка (Уральская школа);

- учитель математики (Тарасовская школа).

Перечень вакансий, размер выплаты 500 тыс. рублей:

- учитель физики (Сигаевская школа);

- учитель математики (Сигаевская школа).

Заявление и документы можно подать на электронную почту: sar-ruo@sar-obr.udmr.ru, либо в Управление образования администрации Сарапульского района.

С положением можно ознакомиться по ссылке.

Подробности можно узнать по телефону: 8-(34147) 24-378, 24-804.