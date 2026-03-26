До конца апреля открыт приём заявок по программе «Муниципальный учитель».
Сигаево. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии стартовал приём заявок на участие в конкурсе для получения единовременной выплаты учителям, принимаемым на работу по программе «Муниципальный учитель» (18+). Как сообщил в соцсетях глава района Айдар Шарафутдинов, приём заявок продлится до 29 апреля. Главные условия:
- возраст до 45 лет включительно;
- наличие среднего или высшего образования;
- трудоустройство в образовательное учреждение Сарапульского района;
- отработать в течение 5 лет.
Перечень вакансий с размером выплаты в 1 млн рублей:
- учитель математики (Дулесовская школа);
- учитель английского языка (Уральская школа);
- учитель математики (Тарасовская школа).
Перечень вакансий, размер выплаты 500 тыс. рублей:
- учитель физики (Сигаевская школа);
- учитель математики (Сигаевская школа).
Заявление и документы можно подать на электронную почту: sar-ruo@sar-obr.udmr.ru, либо в Управление образования администрации Сарапульского района.
С положением можно ознакомиться по ссылке.
Подробности можно узнать по телефону: 8-(34147) 24-378, 24-804.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX