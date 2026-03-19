Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Сарапульском районе определён подрядчик на отлов бездомных животных

10:17, 19 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Источник фото: ИА «Сусанин»
На эти цели выделено более полумиллиона рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии найден подрядчик на отлов и содержание бездомных животных в 2026 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Работа с безнадзорными животными включает отлов, транспортировку, содержание в приюте, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. Также в перечень услуг входит возврат потерявшихся питомцев владельцам или поиск новых хозяев.

Максимальная цена контракта составляет 527,7 тыс. рублей, оплата будет производиться по факту оказания услуг.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

