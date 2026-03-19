Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии найден подрядчик на отлов и содержание бездомных животных в 2026 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Работа с безнадзорными животными включает отлов, транспортировку, содержание в приюте, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. Также в перечень услуг входит возврат потерявшихся питомцев владельцам или поиск новых хозяев.

Максимальная цена контракта составляет 527,7 тыс. рублей, оплата будет производиться по факту оказания услуг.