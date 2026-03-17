Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе в селе Уральский на время укрепили стену аварийного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Напомним, дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. Жильцов эвакуировали, одна женщина переехала в маневренный фонд, а остальные разместились у родственников.

Специалисты установили временные подпорки отклонившегося участка стены. Благодаря этому доступ в здание временно разрешили, чтобы люди смогли забрать документы и вещи первой необходимости. 18 марта жильцы зайдут в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС России и администрации района.

До 22 марта должно прийти заключение экспертизы о дальнейшей пригодности здания.