Жильцов аварийного дома в Сарапульском районе пустят в здание, чтобы забрать необходимые вещи

16:40, 17 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Жильцов аварийного дома в Сарапульском районе пустят в здание, чтобы забрать необходимые вещи
16:40, 17 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#аварийный дом\n#жители
Источник фото: vk.com/aidarsharafutdinov
Для этого специалисты временно укрепили стену.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе в селе Уральский на время укрепили стену аварийного дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Напомним, дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. Жильцов эвакуировали, одна женщина переехала в маневренный фонд, а остальные разместились у родственников.

Специалисты установили временные подпорки отклонившегося участка стены. Благодаря этому доступ в здание временно разрешили, чтобы люди смогли забрать документы и вещи первой необходимости. 18 марта жильцы зайдут в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС России и администрации района.

До 22 марта должно прийти заключение экспертизы о дальнейшей пригодности здания. 

16:40, 17 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапульский район\n#Удмуртия\n#аварийный дом\n#жители