Сигаево. Удмуртия. Жители микрорайона Нагорный села Сигаево Сарапульского района с 2022 года живут без уличного освещения. Об этом сообщили в группе «Народный фронт» во «ВКонтакте».

Как сообщают общественники, микрорайон активно застраивается и привлекает молодые семьи. Дети посещают школу, кружки и секции, а возвращаться приходится в потёмках. Для решения этой проблемы селяне записывали обращение на Прямую линию президента России.

«Освещения в микрорайоне нет. Был дан ответ, что всё будет делаться в 2023 году, однако ничего сделано не было. Затем в ответе были обозначены сроки 2024 и 2025 годы, но воз и ныне там», — рассказал житель села Павел Дрощенко.

Другой житель села Константин Лагунов добавил, что силами местных жителей обеспечить освещение в микрорайоне также не получается: самим устанавливать столбы и подключаться к электроснабжению — незаконно.

Как рассказал заместитель главы администрации Пётр Исаков, руководство знает о проблеме с 2022 года, однако из-за недофинансированности бюджета её решение откладывается. Сейчас проект планируют реализовать в 2027-2028 годах.

«На встрече договорились, что администрация актуализирует смету, создаст дорожную карту и внесёт в финансовый план реализацию проекта на ближайшие два года. Если экономия средств бюджета позволит, то к работам приступят уже в этом году. НФ зафиксировал все достигнутые договорённости чиновников и местных жителей, держим вопрос на контроле», — сообщили общественники.