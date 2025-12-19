Закрыть
«Газпром трансгаз Чайковский» заплатит за причиненный почве вред в Сарапульском районе Удмуртии

11:15, 19 декабря, 2025
Максим Александров
Сумма компенсации — 2,35 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Компания «Газпром трансгаз Чайковский» возместит причиненный ущерб почве в Удмуртии на сумму 2,35 млн рублей и восстановит повреждённый участок. 

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в 2019 году ведомство обнаружило, что компания во время ремонта трубопровода на сельхозземле в Сарапульском районе самовольно сняла плодородный слой почвы. Работы затронули более 0,36 гектара, их проводили без необходимых согласований.

За это нарушение компанию оштрафовали на 30 тыс. рублей. Однако к соглашению о возмещении экологического вреда в досудебном порядке стороны не пришли, и в 2024 году Россельхознадзор обратился в суд.

Сейчас компания должна не только выплатить компенсацию, но и провести биологическую рекультивацию. Решение суда не вступило в законную силу.

