Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе в селе Уральский начал разрушаться жилой дом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Айдар Шарафутдинов.

Двухэтажный многоквартирный жилой дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. После осмотра квартир жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Доступ к дому ограничили, на месте выставили охрану.

14 марта эксперт осмотрел аварийный дом, обследовал его конструкции и составил список первоочерёдных работ. 15 марта подрядчик выйдет на объект, чтобы за несколько дней укрепить фасад здания.

После этих работ жильцы смогут забрать документы, одежду, ценные вещи. До конца следующей недели будет готово заключение о пригодности дома к дальнейшему проживанию.

Жители дома переживали за своих питомцев, которые остались в квартирах. Кошку и собаку освободили, они воссоединились с хозяевами. Большинство жильцов решили остановиться у родственников, остальным предоставили варианты размещения в маневренном фонде Увинского района.

Также сейчас прорабатывается вопрос оказания материальной помощи. Уже подготовлены заявления на выплату, а также рассматривается возможность отдыха детей на базе лагеря «Лесная сказка».