Сарапул. Удмуртия. Индивидуальный предприниматель не смог оспорить право администрации Сарапульского района распоряжаться грунтом, который добыл во время дноуглубления в реке Кама. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Предприниматель провёл работы у села Нечкино. Донную породу складировал на правом берегу, в 400 метрах от села. Затем он обратился в местную администрацию с просьбой разрешить ему использовать грунт.

Однако по закону сначала муниципалитет проверяет, нужен ли этот материал для местных нужд. Если нет — грунт могут отдать тому, кто его добыл.

В суде представитель администрации пояснил: жители Нечкино не раз жаловались на плохие дороги. На улицах Логовой, Советской и Азина давно не было ремонта.

Решением суда ранее уже подтвердили, что улица Советская содержится ненадлежащим образом.

Из материалов дела следовало: на участке улицы Азина (от дома 76 до 94) — около 400 м грунтовой дороги с выбоинами. На Советской (от дома 68 до 99) — около 800 м колеи и деформации профиля. На Трактовой — 700 метров таких же проблем. Движение по этим дорогам не может быть бесперебойным.

Суд пришёл к выводу: у муниципального образования действительно есть потребность в грунте для ремонта улиц Азина, Советской и Трактовой.

Решение администрации признали законным.