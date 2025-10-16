Закрыть
В Алнашском районе из-за возгорания в кормокухне сгорела часть жилого дома

16:20, 16 октября, 2025
16:20, 16 октября, 2025
#Алнаши\n#пожар
Источник фото: государственная противопожарная служба Удмуртии
На печи готовилась пища для скота. 

Алнаши. Удмуртия. 15 октября в деревне Старый Утчан Алнашского района произошел пожар. Огнем полностью уничтожена кровля жилого дома, повреждены имущество и внутренняя отделка. Об этом сообщили в государственной противопожарной службе Удмуртии.

Возгорание началось в кухне для приготовления корма для скота, находящейся под одной крышей с жилым домом. По предварительной данным, огонь пошёл от печи, где хозяин заготавливал еду для животных. Мужчина в один момент отлучился по делам. В жилой части дома в это время находились его супруга, сын и внук.

О пожаре семья узнала не сразу. Когда в доме отключилось электричество, сын хозяина вышел на улицу, чтобы проверить, что произошло. Открыв дверь в кормокухню, он увидел, что помещение горит. Мужчина немедленно предупредил остальных, и все успели благополучно эвакуироваться.

К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил крышу. Пламя уничтожило кровлю, повредило имущество и внутреннюю отделку дома. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает точную причину возникновения пожара.

