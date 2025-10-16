Алнаши. Удмуртия. 15 октября в деревне Старый Утчан Алнашского района произошел пожар. Огнем полностью уничтожена кровля жилого дома, повреждены имущество и внутренняя отделка. Об этом сообщили в государственной противопожарной службе Удмуртии.



Возгорание началось в кухне для приготовления корма для скота, находящейся под одной крышей с жилым домом. По предварительной данным, огонь пошёл от печи, где хозяин заготавливал еду для животных. Мужчина в один момент отлучился по делам. В жилой части дома в это время находились его супруга, сын и внук.



О пожаре семья узнала не сразу. Когда в доме отключилось электричество, сын хозяина вышел на улицу, чтобы проверить, что произошло. Открыв дверь в кормокухню, он увидел, что помещение горит. Мужчина немедленно предупредил остальных, и все успели благополучно эвакуироваться.



К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил крышу. Пламя уничтожило кровлю, повредило имущество и внутреннюю отделку дома. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.



В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает точную причину возникновения пожара.