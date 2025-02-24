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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске до 10 марта ограничат движение на участке улицы Четырнадцатой

09:40, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске до 10 марта ограничат движение на участке улицы Четырнадцатой
09:40, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
Источник фото: Яндекс Карты
449
0

Ограничения связаны с земляными работами.

Ижевск. Удмуртия.  С 24 февраля по 10 марта 2025 года движение всех видов транспорта будет временно ограничено на участке улицы Четырнадцатой в Ижевске – от улицы Клубной до улицы Зои Космодемьянской. Ограничение связано с проведением работ по строительству тепловой сети. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Ответственность за организацию работ возложена на компанию ООО «Инвест Энерго». Подрядчик обязан установить необходимые дорожные знаки, обеспечить безопасные пути объезда, а также восстановить благоустройство после завершения работ. Кроме того, компания должна проинформировать жителей города о проводимых работах.

Контроль за исполнением постановления поручен заместителю главы администрации Ижевска – начальнику Управления благоустройства и охраны окружающей среды.

Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы избежать неудобств, связанных с ограничением движения.

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09:40, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
449
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт