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В Следкоме раскрыли подробности уголовного дела в отношении замруководителя ЧМЗ в Удмуртии

16:36, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Следкоме раскрыли подробности уголовного дела в отношении замруководителя ЧМЗ в Удмуртии
16:36, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Удмуртия\n#ЧМЗ\n#задержание
Источник фото: Скриншот из видео
101
0

Общая сумма ущерба превысила 2,7 млн рублей. 

Ижевск. Удмуртия. Задержанный ФСБ руководящий работник одного из предприятий ОПК в Удмуртии оказался заместителем руководителя Чепецкого механического завода. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике. 

Напомним, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о «мошенничестве в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями»

Согласно материалам следствия, в 2023 году фигурант организовал торги для заключения договора между заводом и связанной с ним организацией на оказание определенных услуг. Фактически эти работы были выполнены сотрудниками завода по его указанию.

Кроме того, в рамках договора обвиняемый поручил своему подчиненному выполнить услуги, которые не входили в его должностные обязанности, в интересах подконтрольного обвиняемому юридического лица.

В дальнейшем мужчина снял со счета аффилированной организации поступившие от завода деньги и присвоил их. Общая сумма похищенных средств превышает 2,7 млн рублей.

16:36, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Удмуртия\n#ЧМЗ\n#задержание