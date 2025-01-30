Ижевск. Удмуртия. Задержанный ФСБ руководящий работник одного из предприятий ОПК в Удмуртии оказался заместителем руководителя Чепецкого механического завода. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Напомним, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о «мошенничестве в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями».

Согласно материалам следствия, в 2023 году фигурант организовал торги для заключения договора между заводом и связанной с ним организацией на оказание определенных услуг. Фактически эти работы были выполнены сотрудниками завода по его указанию.

Кроме того, в рамках договора обвиняемый поручил своему подчиненному выполнить услуги, которые не входили в его должностные обязанности, в интересах подконтрольного обвиняемому юридического лица.

В дальнейшем мужчина снял со счета аффилированной организации поступившие от завода деньги и присвоил их. Общая сумма похищенных средств превышает 2,7 млн рублей.