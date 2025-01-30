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В Удмуртии задержали руководящего работника предприятия ОПК по обвинению в мошенничестве

16:13, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии задержали руководящего работника предприятия ОПК по обвинению в мошенничестве
16:13, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание\n#ФСБ\n#мошенничество
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
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Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Удмуртия. УФСБ по Удмуртии пресекло противоправные действия одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Подозреваемый заключил договор между предприятием и подконтрольной ему организацией на автоматизацию производственных процессов на сумму 1,5 миллиона рублей. Фактически работы по контракту выполнялись сотрудниками предприятия, подчинявшимися фигуранту, что наносило ущерб их основной работе.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела статьям о «мошенничестве в особо крупном размере» и «злоупотреблении должностными полномочиями». Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. 

За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

16:13, 30 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание\n#ФСБ\n#мошенничество