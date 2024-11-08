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Обвиняемого в разбое жителя Ижевска отпустили из СИЗО для участия в СВО

14:25, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Обвиняемого в разбое жителя Ижевска отпустили из СИЗО для участия в СВО
14:25, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#суд\n#кража\n#разбой\n#СИЗО\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
169
0

27-летнего мужчину обвиняли в многочисленных кражах, он же решил заключить контракт с Минобороны.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Ижевска приостановили в связи с его намерением принять участие в СВО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Отмечается, что в производстве Первомайского райсуда находилось уголовное дело по обвинению 27-летнего горожанина в многочисленных кражах и разбое, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Во время судебного следствия в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ижевска о приостановлении производства по делу в связи с тем, что обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд признал ходатайство обоснованным и, удовлетворив его, приостановил производства по уголовному делу.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, подсудимый освобождён из-под стражи с одномоментной передачей его в распоряжение Минобороны России.

14:25, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Ижевск\n#суд\n#кража\n#разбой\n#СИЗО\n#СВО