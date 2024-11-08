Обвиняемого в разбое жителя Ижевска отпустили из СИЗО для участия в СВО

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении жителя Ижевска приостановили в связи с его намерением принять участие в СВО. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Отмечается, что в производстве Первомайского райсуда находилось уголовное дело по обвинению 27-летнего горожанина в многочисленных кражах и разбое, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Во время судебного следствия в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту Ижевска о приостановлении производства по делу в связи с тем, что обвиняемый заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд признал ходатайство обоснованным и, удовлетворив его, приостановил производства по уголовному делу.

Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, подсудимый освобождён из-под стражи с одномоментной передачей его в распоряжение Минобороны России.