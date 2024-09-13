В Ижевске готовится модернизация АК-12

Автомат уже подогнан к условиям СОВ
Ижевск. Удмуртия. Руководитель концерна «Калашников» Алан Лушников поделился планами модернизации последней версии АК-12. Об этом сообщает «RT».
Автомат образца 2023 года обновили с учётом опыта СВО.
«Но это не конец. Отрабатываем ряд следующих модернизаций автомата», — сказал Глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
АК-12 является последней разработкой из линейки автоматов «Калашникова». Накануне концерн «Калашников» провёл торжественную церемонию гашения юбилейной марки, выпущенной к 75-летию автомата АК-47.