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В Ижевске готовится модернизация АК-12

09:40, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске готовится модернизация АК-12
09:40, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»
Фото: Концерн «Калашников»
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Автомат уже подогнан к условиям СОВ

Ижевск. Удмуртия. Руководитель концерна «Калашников» Алан Лушников поделился планами модернизации последней версии АК-12. Об этом сообщает «RT».

Автомат образца 2023 года обновили с учётом опыта СВО.

«Но это не конец. Отрабатываем ряд следующих модернизаций автомата», — сказал Глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

АК-12 является последней разработкой из линейки автоматов «Калашникова». Накануне концерн «Калашников» провёл торжественную церемонию гашения юбилейной марки, выпущенной к 75-летию автомата АК-47.

09:40, 13 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
235
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»