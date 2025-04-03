Иваново. Ивановская область. Суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденёва – второго подозреваемого в деле о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Об этом сообщает «ТАСС» после ознакомления с делом.

Алексей Леденёв является учредителем ООО «Интертехника», также он вместе с российской артисткой Анастасией Стоцкой был победителем конкурса «Танцы со звёздами» в 2010 году, делятся в информационном агентстве.

Напомним, в конце ноября 2024 года арестовали технического директора компании «Интертехника» Алексея Морохова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и причинении ущерба оборонному предприятию на сумму более 32 млн рублей.

По версии следствия, компания «Интертехника» приобрела в Китае бракованные детали по заниженной цене. Зная, что детали не соответствуют техническим требованиям, Морохов и Леденёв поставили их Концерну за полную стоимость. Вырученные таким способом деньги использовали по своему усмотрению.

«Следствие установило, что вменяемое обоим фигурантам преступление носит спланированный характер, с привлечением заведомо неосведомленных лиц о его намерениях, оно было совершено с использованием бюджетных средств и затрагивает обороноспособность страны», – говорится в сообщении.

За данное преступление предусматривается до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Кроме того, арбитражный суд Удмуртии зарегистрировал иск концерна «Калашников» к «Интертехнике» с просьбой взыскать с компании штраф в размере более 5,3 млн рублей.