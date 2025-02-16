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Барельеф Ордена «За доблестный труд» появился на территории концерна «Калашников» в Ижевске

17:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Барельеф Ордена «За доблестный труд» появился на территории концерна «Калашников» в Ижевске
17:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#награда
Источник фото: концерн «Калашников»
11
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Он стал пятым в барельефном ряду госнаград.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории концерна «Калашников» установили пятый «орденский» барельеф. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

Напомним, что в 2024 году коллектив концерна был представлен к Ордену «За доблестный труд» за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России. 

В честь этого на территории концерна «Калашников» в Ижевске установили барельеф данного Ордена. Он стал пятым в барельефном ряду государственных наград, которые были вручены предприятию. 

В 1942 году оборонный завод получил Орден Ленина, в 1944 году — Орден Красного Знамени, в 1957 году — Орден Трудового Красного Знамени, а в 1970 году — Орден Октябрьской революции. Все эти барельефы напоминают заводчанам о знаменательном прошлом предприятия, вызывают гордость за проделанный труд и вдохновляют на новые достижения.  

17:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#награда