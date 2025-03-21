Ижевск. Удмуртия. Ижевский Концерн «Калашников» разработал бортовую оптическую навигационную систему (БОНС) для полётов беспилотников без использования сигналов навигационных спутников. Разработка уже готовится к тестированию в условиях специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Основная задача БОНС — обеспечение навигации БПЛА в условиях отсутствия или блокировки сигналов спутниковых систем, таких как GPS или ГЛОНАСС.

БОНС определяет географические координаты дрона, анализируя изображение подстилающей поверхности. На основе этих данных система вычисляет местоположение дрона, угол сноса, путевую скорость (относительно земли) и передает информацию в систему автоматического управления беспилотника.

Если карта местности отсутствует, полет происходит на малой высоте (от 150 до 500 метров) или за пределами загруженной карты, БОНС переключается в режим счисления пути, продолжая рассчитывать координаты.

Ключевым преимуществом системы является возможность корректировки накопленных ошибок ИНС при определении координат на основе анализа подстилающей поверхности. Это значительно повышает точность навигации в сложных условиях.